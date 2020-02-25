武漢肺炎疫情籠罩 南投觀光業邀遊客踏青紓壓

受武漢肺炎疫情影響，民眾減少到密閉空間活動的意願，南投縣觀光產業聯盟協會25日邀民眾來南投踏青、享受森林浴、泡溫泉、品茶，鼓勵民眾到戶外旅遊。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 109年2月25日

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣擁有日月潭、清境、溪頭等大自然景點，面對武漢肺炎疫情，南投縣觀光產業今天聯合邀請民眾來南投踏青、享受森林浴、泡溫泉、品烏龍茶、紅茶，相信可放鬆身心壓力。

武漢肺炎疫情衝擊觀光產業，民眾減少到密閉空間活動的意願，南投縣觀光產業聯盟協會今天舉辦「防疫森呼吸，南投踏青去」記者會，南投多個旅宿業組織聯合推薦民眾，到空氣流通的戶外踏青是最佳選擇，也是放鬆身、心、靈最佳途徑，歡迎來南投走走。

南投縣觀光處長王源鍾出席致詞說，南投擁有好山好水及多元豐富深度旅遊景點與美食，為因應這波疫情衝擊，縣府努力尋求突破點，將繼續與各觀光旅遊業及相關產業合作，以「健康」為主題，透過一系列行銷推廣，鼓勵民眾到戶外旅遊。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎表示，旅客近期不敢搭遊覽車，團體旅遊人數下降許多，但自行開車的遊客還是很多，希望大家多到戶外探訪日月潭的明媚風光、清境高山風情、溪頭與杉林溪的森林、東埔與泰雅渡假村的溫泉。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田說，南投縣北港溪溫泉區曾獲得號稱台灣溫泉界奧斯卡的「金泉獎」肯定，而東埔溫泉屬於弱鹼性碳酸泉，酸鹼值7.7，溫度約攝氏53度，水質清澈，可見南投縣的溫泉相當優質。（編輯：洪學廣）1090225