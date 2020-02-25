返台或新進移工 南投縣府建議設獨立房健康管理

南投縣政府社會及勞動處25日會同相關單位人員，前往多處移工宿舍進行外籍勞工生活照顧專案訪視，並要求業者限期改善缺失。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年2月25日

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣政府今天前往南崗工業區訪視外籍移工宿舍環境，並建議仲介公司或企業，規劃獨立房間，供不須14天居家檢疫的返台或新進移工自我健康管理。

南崗工業區有許多外籍移工，為防範外籍移工宿舍火災及武漢肺炎疫情傳染，南投縣政府社會及勞動處、建設處、衛生局、消防局今天到多處移工宿舍，執行生活照顧專案訪視，查出包含部分環境髒亂、宿舍隔間建材耐燃度不足等缺失，要求業者限期改善並擇期複查。

衛生局人員同時也持宣傳單，向外籍移工說明勤洗手、減少出入人多場所、感冒應向雇主及仲介報備等防疫措施；消防局則呼籲，室內避免使用明火及安裝住宅火災警報器，並透過隨行翻譯，確保移工了解宣導政策。

縣府社勞處長林志忠說，南崗工業區約有4500名外籍移工，住宿地點超過200處，移工對南投經濟貢獻很大，因此，縣府透過專案了解移工居住環境，稽查目標包含仲介公司及企業宿舍。

林志忠也指出，由於武漢肺炎疫情持續蔓延，針對從中、港、澳轉機來台的移工，特別要求加強防疫宣導並落實防疫措施。

至於從菲律賓、越南等東南亞國家入境台灣的移工，雖不需要14天「居家檢疫」，但衛生局表示，仍「建議」仲介公司、企業另規劃獨立房間，供「自我健康管理」；若移工發燒或咳嗽，不能自行看診，可由管理幹部轉達衛生局安排就醫。（編輯：洪學廣）1090225