助苗栗校園清潔防疫 企業捐贈機能布餘料

儒鴻企業股份有限公司25日捐贈運動級彈性機能布餘料，供苗栗縣各國中小學環境清潔，縣長徐耀昌（前）也現場示範，以布料搭配酒精，擦拭消毒電話、電腦鍵盤、辦公桌面等。中央社記者管瑞平攝 109年2月25日

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）開學防疫，清潔消毒擦拭抹布用量大，儒鴻企業股份有限公司今天捐贈運動級彈性機能布餘料，供苗栗縣各國中小學環境清潔，幫助校園防疫又兼具物盡其用。

儒鴻企業董事長洪鎮海是苗栗縣後龍鎮子弟，1977年創立公司並在家鄉設廠，成為亞洲第一大彈性及機能布種製造商，專精彈性針織布料及專業機能性服飾，為Nike、Adidas等知名運動品牌主要供應商，製作具吸濕排汗、輕薄透氣等功能的創新機能布料運動衣。

儒鴻企業經理王媛麗今天代表公司將150袋（每袋近25公斤、約有250張）經裁切方正的運動級彈性機能布剩餘料捐贈給縣府。捐贈儀式在縣府工策會辦公室舉行，由縣長徐耀昌、工策會副總幹事王錦芬、徐廷琮、工商發展處長黃智群等人受贈，將由教育處統一調度交予縣內各國中小作為公共環境清潔使用。

王媛麗指出，這批布料纖維具有細緻緊密、可彈性伸縮拉扯及吸排水性佳等特性，以往剩餘布料會有廠商前來收購，用作機台清潔擦拭，面對這次武漢肺炎疫情，公司本於物盡其用、敦親睦鄰，捐贈作為學校清潔抹布，盼為協助防疫工作善盡社會責任。

徐耀昌感謝近來相繼有在地企業捐贈漂白水、消毒酒精及機能布料等防疫相關物資。徐耀昌也現場示範以儒鴻公司布料搭配酒精，擦拭消毒電話、電腦鍵盤、辦公桌面等，呼籲民眾適時配戴口罩、勤洗手做好個人衛生防疫，也不妨多曬太陽，增加免疫力。

黃智群表示，縣府目前正協助儒鴻公司進行新建數位印花廠案，計畫將投資新台幣10.2億元，生產高附加價值的印花布料，預估新增60名技術性人才的就業機會。（編輯：李錫璋）1090225