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花蓮有機農業辦公室啟用 跨局處單一窗口辦到好

最新更新：2020/02/27 15:26
花蓮縣政府成立全國首座跨局處有機農業促進專案辦公室，27日揭牌啟用，縣長徐榛蔚（右4）、副縣長蔡運煌（左3）及辦公室執行長鄔家琪（右）出席。中央社記者張祈攝　109年2月27日
花蓮縣政府成立全國首座跨局處有機農業促進專案辦公室，27日揭牌啟用，縣長徐榛蔚（右4）、副縣長蔡運煌（左3）及辦公室執行長鄔家琪（右）出席。中央社記者張祈攝　109年2月27日

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮縣政府成立全國首座跨局處有機農業促進專案辦公室，專責有機農業領域，廣納19名產官學專家擔任諮詢委員，縣長徐榛蔚說，要讓有機產品不只食用，還要跨足衣住行育樂。

有機農業促進專案辦公室設立在花蓮縣政府，今天舉行揭牌儀式，即日起正式啟用，活動邀請全縣各鄉鎮市農會、飯店廚師到場展示有機產品及料理。

辦公室執行長由國立宜蘭大學有機產業發展中心主任鄔家琪擔任，並配置約4名人員。鄔家琪表示，將整合農業生產、推廣和行銷至國際化，讓大家知道這些優質的食材來自花蓮。

鄔家琪也說，未來首要目標是提升有機種植面積及產量，此外，保種復育也是一大重點，尤其花蓮有很多原住民作物或種原，可計劃送到國際保種中心永續利用。

花蓮縣政府農業處長羅文龍指出，花蓮縣有機驗證種植面積約有2400公頃，占全台1/4，有機驗證戶數超過500戶，都是全台之最。

羅文龍說，過去農民生產、加工、行銷到六級產業需跨部門、跨局處辦理，現在全部統一可在有機農業促進辦公室完成，提供農民諮詢的單一窗口。（編輯：黃世雅）1090227

花蓮縣政府成立全國首座跨局處有機農業促進專案辦公室，27日舉行揭牌儀式，活動邀請全縣各鄉鎮市農會帶來特色農產品、加工品前來展示推廣。中央社記者張祈攝 109年2月27日
花蓮縣政府成立全國首座跨局處有機農業促進專案辦公室，27日舉行揭牌儀式，活動邀請全縣各鄉鎮市農會帶來特色農產品、加工品前來展示推廣。中央社記者張祈攝 109年2月27日
花蓮縣政府成立全國首座跨局處有機農業促進專案辦公室，27日舉行揭牌儀式，活動邀請飯店廚師到場展示創意有機料理。中央社記者張祈攝　109年2月27日
花蓮縣政府成立全國首座跨局處有機農業促進專案辦公室，27日舉行揭牌儀式，活動邀請飯店廚師到場展示創意有機料理。中央社記者張祈攝　109年2月27日
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