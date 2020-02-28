二二八事件追思 花蓮92歲老奶奶用分享釋懷傷痛

花蓮縣二二八關懷協會28日舉行二二八紀念儀式暨追思音樂會，95歲的廖丙盛（前中）是今年唯一出席的受難者，由兒子與縣長徐榛蔚（前右）陪同獻花。中央社記者張祈攝 109年2月28日

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）今年92歲的張碧霞是二二八事件受難者家屬，先生曾被嚴刑拷問，先生過世後，她仍舊年年參加追思會，近年來還學會用智慧型手機，向日本友人介紹追思活動，用分享釋懷傷痛。

花蓮縣二二八關懷協會今天在和平廣場二二八紀念碑前舉行紀念儀式暨追思音樂會，有一名二二八受難者、上百名遺族到場，為受難先人獻上鮮花、敲三響和平鐘，場面溫馨。

張碧霞的先生歐德財婚前擔任鐵路局花蓮鐵路醫院事務員，1947年二二八事件發生期間，無故遭國府軍逮補，羈押數日，遭受暴力拷問。

張碧霞回憶，這傷痛帶給先生害怕和政府官員接觸的後遺症，甚至一段時間搬到基隆避難，事件平息後才回到花蓮，兩人在光復鄉落地生根。

夫妻倆年年參加二二八紀念活動，先生9年前去世後，由兒子帶著她延續這習慣。

身體硬朗的張碧霞，拿著手機拍攝照片，她說，要傳給日本友人看，用日文介紹台灣對二二八事件的重視；她說，這都是過去式了，歷史需要傳承，但傷痛、悔恨不需要。

95歲的廖丙盛，是今年唯一出席的受難者，22歲在學校任教期間，因參與鄉長為解決社會紛擾的會議，遭人舉報「陰謀反動」，被抓去恐嚇，長達半年時間每週都要到花蓮市接受審訊。

廖丙盛每年都出席追思活動，他說，二二八不能遺忘，但社會需要和解，不要對立。

二二八關懷協會理事長鄭英賢說，目前縣內還留存的受難者只剩個位數，仍有數百名遺族、二代家屬，每年2月28日舉行追思會，就是要提醒民眾記得這段歷史。（編輯：陳俊碩）1090228

今年92歲的張碧霞是二二八事件受難者家屬，先生過世後，她仍舊年年參加追思會，近年學會用智慧型手機向日本友人介紹追思活動，用分享釋懷傷痛。中央社記者張祈攝 109年2月28日