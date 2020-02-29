基隆居家檢疫隔離者服務中心 3月1日起啟用

（中央社記者沈如峰基隆29日電）基隆市政府今天表示，因應武漢肺炎疫情，明天將啟用基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心，並設有專線電話，讓在家檢疫或隔離的巿民可即時反映需求，由市府提供服務。

基隆市政府上午發布新聞稿表示，基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心整合市府相關局處，並連結民間資源，設立民政、衛生、警政、環保、社政、教育、新聞、交通、行政共9大組別，提供送餐服務、醫藥服務、心理關懷服務、垃圾清運服務、急難慰助、課業輔導、休閒娛樂等多元化服務。其中，針對因須居家檢疫或隔離而無法上學的學生，提供課業視訊輔導，讓學習不中斷。

此外，市長林右昌也特別貼心為居家檢疫或隔離者準備「暖心關懷包」，內有林右昌問候的「暖心卡」、衛教資料、口罩、酒精用品、簡易食品。市府也和Line TV和Line music平台業者合作，提供免費線上影音服務，陪伴度過居家生活上的不便。

基隆市居家檢疫及居家隔離者關懷服務中心專線：02-24252119分機206、207、208（服務時間週一至週五上午8時30分到下午5時30分；平日下班及例假日改撥基隆市衛生局防疫專線：02-24276154或「1999」）。（編輯：張銘坤）1090229