一隻罕見保育類江豚 命喪雲林箔子寮海灘

海巡署中部分署第四岸巡隊29日在雲林縣一處海灘發現一隻死亡鯨豚，經專家到場判定是瀕臨絕種保育類動物江豚，推論死亡原因為長期未進食，屍體已就地掩埋。（第四岸巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真 109年2月29日

（中央社記者蔡智明雲林縣29日電）海巡署中部分署第四岸巡隊，今天在雲林箔子寮海灘，發現一隻死亡鯨豚，成大海洋生物研究中心教授王浩文初判，是罕見的保育類江豚，這是今年雲林發現第3起鯨豚死亡事件。

第四岸巡隊箔子寮安檢所中午執行岸際巡查時，在台電四湖風力發電站11號風車北方200公尺處沙灘，發現一隻死亡鯨豚，體長約1.6公尺，立即通報國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王浩文，到場協助處理。

王浩文表示，今天發現的死亡鯨豚為保育類江豚，有「微笑天使」之稱，現場實施解剖，推論死亡原因應為長期未進食所致，已將屍體就地掩埋。

王浩文指出，江豚舊稱「露脊鼠海豚」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，為體型較小的鯨豚類，主要分布在印度洋及西太平洋近岸海域，成年體型可生長120至190公分，體重約30到45公斤，全球僅剩1000隻左右，在台灣屬於保育類動物，非常少見。

第四岸巡隊表示，這是今年雲林沿海一帶，發現第3起鯨豚死亡事件，民眾若遇到類似案件，可撥打海巡署118免費報案專線。（編輯：陳俊碩）1090229