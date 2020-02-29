更多編輯台推薦新聞：
北捷台北車站試辦測乘客體溫 38度以上拒載
生活

北捷台北車站試辦測乘客體溫 38度以上拒載

影片／波蘭斯基獲頒法國電影大獎 反性暴力人士譴責
娛樂

影片／波蘭斯基獲頒法國電影大獎 反性暴力人士譴責

蔡明亮新作獲柏林影展泰迪熊獎：獻給自由開放的台灣
文化

蔡明亮新作獲柏林影展泰迪熊獎：獻給自由開放的台灣

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／指揮中心：社區傳播警訊 4定義已符合2項
首頁 / 地方

一隻罕見保育類江豚 命喪雲林箔子寮海灘

最新更新：2020/02/29 18:26
海巡署中部分署第四岸巡隊29日在雲林縣一處海灘發現一隻死亡鯨豚，經專家到場判定是瀕臨絕種保育類動物江豚，推論死亡原因為長期未進食，屍體已就地掩埋。（第四岸巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真　109年2月29日
海巡署中部分署第四岸巡隊29日在雲林縣一處海灘發現一隻死亡鯨豚，經專家到場判定是瀕臨絕種保育類動物江豚，推論死亡原因為長期未進食，屍體已就地掩埋。（第四岸巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真　109年2月29日

（中央社記者蔡智明雲林縣29日電）海巡署中部分署第四岸巡隊，今天在雲林箔子寮海灘，發現一隻死亡鯨豚，成大海洋生物研究中心教授王浩文初判，是罕見的保育類江豚，這是今年雲林發現第3起鯨豚死亡事件。

第四岸巡隊箔子寮安檢所中午執行岸際巡查時，在台電四湖風力發電站11號風車北方200公尺處沙灘，發現一隻死亡鯨豚，體長約1.6公尺，立即通報國立成功大學海洋生物暨海豚研究中心教授王浩文，到場協助處理。

王浩文表示，今天發現的死亡鯨豚為保育類江豚，有「微笑天使」之稱，現場實施解剖，推論死亡原因應為長期未進食所致，已將屍體就地掩埋。

王浩文指出，江豚舊稱「露脊鼠海豚」，又稱「新鼠海豚」，屬於鼠海豚科，為體型較小的鯨豚類，主要分布在印度洋及西太平洋近岸海域，成年體型可生長120至190公分，體重約30到45公斤，全球僅剩1000隻左右，在台灣屬於保育類動物，非常少見。

第四岸巡隊表示，這是今年雲林沿海一帶，發現第3起鯨豚死亡事件，民眾若遇到類似案件，可撥打海巡署118免費報案專線。（編輯：陳俊碩）1090229

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報