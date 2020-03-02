114名社工用3輛老車 南投縣府獲贈訪視車

南投縣政府有114名社工員卻只有3輛公務車，且車齡老舊，為協助社工員關懷偏鄉弱勢，達成慈善基金會2日捐贈1輛社工訪視專用車，由南投縣長林明溱（左6）代表接受。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 109年3月2日

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣政府114名社工員使用3輛老舊公務車執行天災人禍慰問、急難變故救助、訪視及配送物資等業務，因此，社工員常需自行開車，達成慈善基金會獲知，今天捐1輛訪視車襄助。

南投縣政府有114名社工員，卻只有3輛公務車，且車齡老舊，已多次捐款幫助南投縣弱勢者的達成慈善基金會得知，考量南投縣幅員遼闊，為協助社工員關懷偏鄉弱勢，今天捐贈1輛社工訪視專用車給南投縣政府，由縣長林明溱代表接受。

林明溱表示，社勞處公務車已使用20多年，礙於經費無法添購新車，對基金會善心感到非常敬佩與感動，縣府將妥善運用新公務車，致力提升社工員服務品質，協助更多貧困家庭解決問題。

林明溱說，達成慈善基金會民國106年起多次捐款給縣府，至今累計達新台幣320萬元，善款全數用於縣內弱勢家庭減輕喪葬負擔費用，累計已有364戶受惠，而基金會也得知社工員常需訪視及配送物資，便承諾今年捐贈公務車，以提升縣府社會救助效能。

社勞處長林志忠指出，縣府社工員共114人，但公務車只有3輛，同仁不時需開自己的車執行訪視業務，感謝基金會體恤社工員辛勞捐車，讓更多需要照顧民眾能儘快獲得政府關懷與協助。（編輯：黃世雅）1090302