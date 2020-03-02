助推地方藝文 南鯤鯓代天府擬建新展館

台南北門南鯤鯓代天府的「鯤瀛文化藝術館」已使用多年，持續推廣藝文活動，由於建物略為老舊且空間稍嫌不足，廟方已規劃重建。圖為原展館內部。（南鯤鯓代天府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市南鯤鯓代天府是著名的信仰中心，平日也經常舉辦藝文展覽。因展覽空間稍嫌不足，擔任廟方顧問團主席的台南紡織董事長侯博明決定捐款重建新館，助廟方傳承地方文化。

位於北門區的南鯤鯓代天府奉祀五府千歲，建廟逾300多年，為地方重要信仰中心，因分靈到各地的宮廟數量已超過2萬間，獲得「台灣王爺總廟」美稱，每天都有許多團體及信徒前往進香；加上環境遼闊、優美，也成為著名觀光景點。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜今天表示，廟方平時用來舉辦藝文展覽的建物「鯤瀛文化藝術館」已使用多年，且空間稍嫌不足。因此有新建展館的構想，並得到侯博明的認同、捐贈經費，在鯤瀛文化藝術館原地重建3層樓的展覽館。希望今年上半年可以順利動工，明年年底完工。

侯賢遜表示，新館暫時定名為「博明文化藝術館」，1樓規劃為展覽及演出空間，2、3樓為會議室、收藏室及半開放展覽空間。不只可舉辦藝文展覽，也可承辦多樣化的展演活動，讓南鯤鯓代天府更能協助傳承地方文化。（編輯：孫承武）1090302