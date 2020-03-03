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水保局台東分局長王志輝 接台東副縣長

最新更新：2020/03/03 16:51
台東縣長饒慶鈴3日宣布，由現任農委會水土保持局台東分局長王志輝（圖）接任台東縣副縣長，襄助縣務推動。中央社記者盧太城台東攝　109年3月3日
台東縣長饒慶鈴3日宣布，由現任農委會水土保持局台東分局長王志輝（圖）接任台東縣副縣長，襄助縣務推動。中央社記者盧太城台東攝　109年3月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣副縣長張志明借調期滿回學界，縣長饒慶鈴今天宣布由現任農委會水保局台東分局長王志輝接任。王志輝致力農村再生，打響台東紅藜、夏雪芒果產業。

台東縣政府表示，副縣長張志明因借調期限已達上限，於3月2日回到原單位國立東華大學任教，饒慶鈴經多方徵詢意見，邀請王志輝擔任副縣長。

饒慶鈴表示，王志輝自民國104年來台東已服務6年，是歷任分局長在台東服務最長，他曾在內政部營建署負責土地規劃及管制等工作，後來在經建會服務，負責交通、觀光及離島等業務，10年前自行請調至農委會水保局。

王志輝在水保局台東分局長任內，除了水保、治山防災外，也致力農村再生，對地方相當熟悉，更打響台東紅藜和「夏雪」芒果產業。

去年水保局台東分局在台東縱谷推動的「漂鳥197-縱谷大地藝術季」，以及今年春節期間在台東市舊火車站的紅藜裝置藝術，吸引人潮、廣受好評，將藝術融入台東觀光產業。

饒慶鈴表示，王志輝擅長跨域合作，未來在縣政府服務將可整合各局處間的資源，加上他在中央部會的人脈，相信會讓台東縣有更多亮點。（編輯：謝雅竹）1090303

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