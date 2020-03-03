搶防疫宅經濟商機 新北市攜手電商設專區

新北市政府經濟發展局為協助新北商圈及觀光產業因應武漢肺炎疫情衝擊，特別與電商合作設立「新北專區」，協助業者透過電子商務拓展新通路及商機。（經發局提供）中央社記者王鴻國傳真 109年3月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府經濟發展局為協助新北商圈及觀光產業因應武漢肺炎疫情衝擊，特別與多家電商洽談合作，目前與購物平台合作設立「新北專區」，協助新北市業者搶攻宅經濟商機。

經發局長何怡明表示，近期由於武漢肺炎疫情影響，許多民眾減少或避免外出消費，導致許多服務業者實體店面來客數及營業額受到衝擊，才會希望透過電商通路合作拓展商機。

她表示，市府特別與東森得易購公司合作，在東森購物平台推出專屬新北市商家的「新北專區」，協助境內實體店家將商品上架虛擬通路，不僅能讓商家搶搭宅經濟商機，透過線上販售刺激買氣，民眾也能夠配合防疫在家中安心消費，與企業一起在逆境中開創新格局。

經發局表示，後續仍會繼續與其他電商洽談合作機會，增設「新北專區」，目前東森購物平台的專區已有20家觀光工廠及飯店上架行銷，未來將續邀請各飯店、觀光工廠、商圈店家及市場攤商參與，共同透過電子商務拓展新通路及商機。（編輯：方沛清）1090303