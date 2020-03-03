基隆婦人居家檢疫 卻搭公車趴趴走

基隆一名婦人2日才從中國返台，需居家檢疫14天，3日下午卻逕自搭乘公車「趴趴走」，婦人現已由衛生局帶回家，公車處也立刻請廠商派員前來為車體消毒。中央社記者王朝鈺攝 109年3月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）基隆一名婦人昨天從中國大陸返台，應居家檢疫14天，今天下午卻搭公車外出採購，嚇得乘客通報司機，婦人由衛生局人員騎機車戴回家，衛生局表示，將衡量事實經過再予以論處。

相關人員向中央社記者表示，公車處所屬303大竿林路線公車今天下午1時30分發車後，途中一名婦人戴口罩上車巧遇友人，兩人閒聊時婦人一度拿下口罩，談到她昨天才從中國大陸返台，必須居家檢疫14天，坐在一旁的乘客聽聞嚇得立刻通報司機。

此時，公車已行駛到二信循環站，司機見狀隨即通報警察局、1922和衛生局等單位，待公車下午1時55分許抵達下一站公車總站時，婦人由衛生局人員騎機車載走，車上約10名乘客也跟著下車，公車處人員除留下乘客資料外，也立即請廠商派員前來消毒。

這名公車司機接受媒體訪問表示，婦人還在車上嚷嚷：「不要怕，我只是檢疫而已，幹嘛怕！」乘客回應：「檢疫也不能出來搭車」，婦人的行為已造成大眾驚慌。

基隆市衛生局長吳澤誠接受媒體聯訪指出，經查證後，這名婦人昨天晚間從中國大陸安徽省返台，屬於「居家檢疫」對象，她發現家中冰箱空無一物，加上自己又是獨居，才會打算從中山區搭公車到市區採購完回家，再居家檢疫14天。

記者詢問，為何不以救護車載送這名婦人，吳澤誠說，因為衛生局人員想盡快解決問題，才會以機車載送婦人回到居家檢疫住所，基本上，依消防局規範救護車僅能送至醫院，由於居家檢疫者並非高風險對象，可由家屬接送或自行返回住所。

至於是否開罰，吳澤誠表示，這名婦人確實違規但仍需衡量事實輕重，因為婦人昨晚才返台，不知基隆市府有關懷專線可協助居家檢疫者，加上相關公文還沒送到基隆市府，市府會考量事實經過再予以論處。（編輯：陳清芳）1090303