烏石港開發爭議 宜縣府：兼顧景觀與經濟發展

（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭頭城烏石港是否劃出國家風景區範圍，讓觀光業者興建大樓，近來引發爭議。宜蘭縣政府今天表示，若獲中央准許，將兼顧當地天際線景觀與觀光經濟發展。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區範圍北起新北市瑞芳區南雅里，南至宜蘭蘇澳鎮內埤海灘南方岬角，西界於頭城烏石港以北以山稜線為界。根據環評法規，若要在當地開發1公頃以上的旅館，需通過環評審查。

據了解，近年來有業者計畫在烏石港周邊，興建高樓層飯店，但屢次闖關環評失敗，無法動工，於是在日前向宜蘭縣政府等單位陳情，希望將烏石港劃出風景區範圍，回歸都市計畫管制，以利解除開發限制。

縣政府接獲陳情後，也向交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處建議研議是否劃出風景區，但之後遭外界質疑縣府在圖利特定財團。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛今天接受媒體聯訪時表示，早在民國105年，當時的宜蘭縣政府就曾經建議將烏石港劃出國家風景區範圍。這次縣政府只是重申當年立場，朝向這個方向來辦理，並無圖利特定財團。

林茂盛表示，配合烏石港劃出國家風景區範圍，縣府在民國107年已委託中華民國景觀學會全面檢視，針對烏石港後續劃設建物高度管制削線，提出相關配套措施，近期會送縣都委會審查，希望日後可以在兼顧天際線管控、維護海岸線景觀之下，發展當地觀光產業與經濟。

東北角風管處長陳美秀說，日前經有關單位開過座談會並達成共識後，已同意受理此案，後續將依發展觀光條例等相關程序，由風管處提出相關研究報告，之後將全案送到觀光局由專家學者後續審查。（編輯：張銘坤）1090303