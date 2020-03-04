批反罷免勢力回擊 罷韓2階連署書3/9將提前送件

罷免高雄市長韓國瑜案法定領銜人陳冠榮（中）、Wecare高雄發起人尹立（左）及台灣基進新聞輿情部副主任張博洋（右）4日宣布，2階罷免連署書已達55萬份，將提前於9日提交送件。（光復高雄總部提供）中央社記者王淑芬傳真 109年3月4日

（中央社記者王淑芬高雄4日電）罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」等公民團體，今天宣告9日將遞交2階罷免連署書40萬份給選委會。尹立說，會提前20天送交連署書感受到反罷韓勢力濫訴回擊，才要提早啟動。

尹立指出，統計截至今天，2階罷免連署書已有55萬份，已逼近罷免投票58萬人同意門檻，呼籲韓國瑜勿輕忽民意的力量。

罷韓案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立及台灣基進新聞部副主任張博洋等人今天於光復高雄總部做上述說明。

陳冠榮指出，志工的協助下，2階連署書造冊已完成40萬份，將比原訂3月底送件的時間再提前到3月9日送交高雄市選委會；至於民眾繼續送返的連署書將備用，以因應選委會找碴、剔除時補件。

尹立指出，依照高雄市公民數計算，2階罷韓僅需22.8萬份連署，但這次送件卻要送40萬份；他說，感受到反罷韓者強力回擊，不管是近來的濫訴、接連的找碴事件等，感覺反罷免者在壓抑罷韓行動。

他揭示中央選委會在108年12月31日、109年1月7日函覆高雄市選委會「提議人名冊繕寫方式並未設限…提議人名冊經提議人簽名或蓋章者即屬有效」，但是高雄市選委會在1月15日的發文仍揭示約3萬份的提議書中填寫資料筆跡與簽名筆跡不同者有756人、未以手寫填寫日期改以戳替者3265人、提議人名冊末端領銜人應填造之日期未滿一年計7143人。

尹立批評市選委會不顧中選會的解釋函在先仍逕自於1月中旬提交中選會的文件中建議剔除萬餘份不合格提議書，後來是中選會認定提議書仍屬有效。他批評市選會「從中作梗」、「找碴」，所以決定提前送交2階連署書40萬份，也呼籲市選委會主委陳雄文退出選委會，不要繼續占著大位做行政不中立的事。

陳雄文接受中央社記者電話採訪指出，選委會委員會議委員質疑內容包括簽名筆跡、領銜人應填造日期未滿一年等都是有爭議的態樣。高雄市選委會指出，有關市選委會刪除1萬多份提議書的說法並非事實，最後刪除1348份，占全部查核份數的4.6%。

陳雄文說，選委會將會在2階連署書的查核工作上更仔細，尤其對前後簽名不一致的會儘量去比對，反對不實和造假。

依選罷法規定，2階段連署書送交選委會後，依法要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。（編輯：黃世雅）1090304