若實施體溫超標禁搭桃捷 鄭文燦：全面配合

桃園大眾捷運股份有限公司5日實施「列車上疑似武漢肺炎旅客處置」防疫演練。模擬乘客在搭乘機捷時，站務人員獲報有旅客咳嗽、發燒、嘔吐等症狀，第一時間隨即緊急處理。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年3月5日

（中央社記者邱俊欽桃園5日電）桃園市長鄭文燦今天視察桃捷防疫模擬演練後表示，中央疫情指揮中心若決定以額溫超過攝氏37.5度，做為不得搭乘捷運的標準，桃捷絕對會採取強制手段，全面配合防疫。

桃園大眾捷運股份有限公司下午在機捷A17站舉行「紅外線熱像測溫儀發燒旅客處理」、「列車上疑似武漢肺炎旅客處置」兩項防疫模擬演練。演練過程模擬乘客在搭乘機捷時，站務人員獲報有旅有咳嗽、發燒、嘔吐等症狀，第一時間隨即緊急處理，並通知救護車將乘客隔離後送。

鄭文燦在演練後表示，如果中央疫情指揮中心若決定以額溫37.5度做為不得搭乘捷運的話，桃捷也會採取強制手段，全面配合防疫。

鄭文燦說，希望以超前部署的方式進行防疫演練，一旦有社區感染發生時，桃捷一定會依照中央疫情指揮中心發布訊息，立即上路，並做出最好的防護。

桃捷公司表示，機捷為連結桃園機場、邊境管制第二道防線的重要防護網，秉持料敵從寬、禦敵從嚴的務實態度，超前部署，預計將於3月底完成機捷全線車站紅外線熱顯像儀，旅客在進入捷運站時，若發現有發燒等狀況，將進行相關處理。（編輯：張銘坤）1090305