更多編輯台推薦新聞：
因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施
生活

因武漢肺炎疫情缺席大學甄選 估183生適用應變措施

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚
娛樂

愛情長跑7年 黃子佼孟耿如登記結婚

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

若實施體溫超標禁搭桃捷 鄭文燦：全面配合

最新更新：2020/03/05 20:06
桃園大眾捷運股份有限公司5日實施「列車上疑似武漢肺炎旅客處置」防疫演練。模擬乘客在搭乘機捷時，站務人員獲報有旅客咳嗽、發燒、嘔吐等症狀，第一時間隨即緊急處理。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年3月5日
桃園大眾捷運股份有限公司5日實施「列車上疑似武漢肺炎旅客處置」防疫演練。模擬乘客在搭乘機捷時，站務人員獲報有旅客咳嗽、發燒、嘔吐等症狀，第一時間隨即緊急處理。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年3月5日

（中央社記者邱俊欽桃園5日電）桃園市長鄭文燦今天視察桃捷防疫模擬演練後表示，中央疫情指揮中心若決定以額溫超過攝氏37.5度，做為不得搭乘捷運的標準，桃捷絕對會採取強制手段，全面配合防疫。

桃園大眾捷運股份有限公司下午在機捷A17站舉行「紅外線熱像測溫儀發燒旅客處理」、「列車上疑似武漢肺炎旅客處置」兩項防疫模擬演練。演練過程模擬乘客在搭乘機捷時，站務人員獲報有旅有咳嗽、發燒、嘔吐等症狀，第一時間隨即緊急處理，並通知救護車將乘客隔離後送。

鄭文燦在演練後表示，如果中央疫情指揮中心若決定以額溫37.5度做為不得搭乘捷運的話，桃捷也會採取強制手段，全面配合防疫。

鄭文燦說，希望以超前部署的方式進行防疫演練，一旦有社區感染發生時，桃捷一定會依照中央疫情指揮中心發布訊息，立即上路，並做出最好的防護。

桃捷公司表示，機捷為連結桃園機場、邊境管制第二道防線的重要防護網，秉持料敵從寬、禦敵從嚴的務實態度，超前部署，預計將於3月底完成機捷全線車站紅外線熱顯像儀，旅客在進入捷運站時，若發現有發燒等狀況，將進行相關處理。（編輯：張銘坤）1090305

桃園市長鄭文燦（左）5日視察桃園捷運防疫模擬演練後表示，如果中央疫情指揮中心決定以額溫超過攝氏37.5度不得搭乘捷運，桃捷也會採取強制手段，全面配合防疫。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年3月5日
桃園市長鄭文燦（左）5日視察桃園捷運防疫模擬演練後表示，如果中央疫情指揮中心決定以額溫超過攝氏37.5度不得搭乘捷運，桃捷也會採取強制手段，全面配合防疫。中央社記者邱俊欽桃園攝　109年3月5日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報