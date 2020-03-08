罷韓二階連署書 公民團體：9日先送出40萬份

（中央社記者陳朝福高雄8日電）罷免高雄市長韓國瑜的「Wecare高雄」等公民團體，明天將把完成造冊的第2階段罷免連署書40萬份送交市選委會，今天前往市警局請警方協助運送途中維安。警方表示，已備妥方案。

「Wecare高雄」發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋等人今天上午前往高雄市警察局，拜會副局長王欽源，請求警方給予運送連署書時安全維護等協助。現場未開放媒體採訪。

會後，尹立受訪指出，截至目前為止，第2階段罷韓連署書已收到55萬份，其中40萬份完成造冊，預定明天先送交高雄市選委會。

尹立表示，明天就要將數量龐大的連署書送交市選委會，公民團體會提前20天送交連署書是因感受到反罷韓勢力濫訴回擊，也有情資通報有反罷韓勢力將有動作，因此提早啟動。

尹立指出，罷韓連署書是市民重要的託付，安全非常重要，過去一直有不同意見的人在網路上表達很多不同訊息，讓他們擔心這些連署書的安危，所以特別拜訪警方協助有關防護及維安工作，並商討相關勤務。

對於網路上相關情資等，尹立表示，希望在民主時代互相尊重，另將可能在現場會有一些抗爭、抗議活動的相關情資提供給警方，務必將連署書安全地送達高雄市選委會。另有的15萬份，準備在市選委會「找碴」及發生危害風險時備用。

他說，為分散風險，第2階段罷韓連署書55萬份陸續進行造冊，其中完成造冊的預定明天送交市選委會，這40萬份已分散裝入印有「罷」字的紙箱內，並分散在多處據點，明天再由多輛小貨卡直接載送市選委會。

收集、造冊第2階罷韓連署書，尹立表示，動員大批志工，罷韓總部也公布連署書分類、造冊由志工協助下完成艱巨工作的錄影帶。

對於尹立等人的維安請求及所提相關情資，高雄市警察局表示，已備妥因應方案，並指示運送連署書所經路線的轄區警分局提供維安、交通疏導等勤務及備案。

依公職人員選舉罷免法規定，第2階段連署書送交選委會後，依法要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第2階段成案，要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。（編輯：戴光育）1090308