挺韓議員擬組護高雄應變小組 基進：勿與民作對

（中央社記者王淑芬高雄9日電）罷韓團體今天遞交40萬份連署書，有國民黨議員日前盼成立「守護高雄應變小組」，高市新聞局長鄭照新呼籲國民黨，整合資源協助地方政府；公民團體則表示，希望議員勿與民作對。

罷免高雄市長韓國瑜的公民團體今天遞交40萬份連署書到高市選委會，並宣告啟動「百日罷韓光復高雄」行動，從今天起算百日，預計6月中旬就可以進行罷免投票。

針對國民黨新任黨主席江啟臣曾公開表示，「幫韓國瑜度過難關是全黨共識，絕對要全力以赴」，鄭照新表示，希望黨中央向中央爭取地方城市建設資源，及關懷高市府爭取的中央經費，地方也會與黨中央密切合作。

國民黨高雄市議員邱于軒則在臉書貼文呼應台北市議員游淑慧籲江啟臣成立「守護高雄應變小組」，她指出，「罷韓一役，形同國民黨的山海關，也是國民黨展現團結的最好作為」。

邱于軒向黨中央喊話，希望能協助高雄爭取中央預算，挹注高雄市困窘的財政及迫切的建設，並協助高雄市議會布局空戰，強化論述力、商討罷韓因應對策、協助推銷高雄市政績等，「罷韓一役事關重大，身為國民黨的一份子，沒有人是局外人」。

國民黨市議會黨團總召曾俊傑接受中央社記者訪問指出，希望韓國瑜及團隊努力拚市政，做出讓人民有感的政績。至於黨團是否成立罷韓因應小組，他則說，還要再討論，但黨中央要有行動。

台灣基進新聞部副主任張博洋接受媒體聯訪時指出，市民選出議員是為監督市長及市政，勿淪為韓國瑜打手，成立挺韓應變小組也不符職權。他強調，高雄市已有55萬份罷韓連署，代表人民火大韓國瑜，請議員別再和市民作對。

另外，高雄市議會無黨聯盟則發布新聞稿聲援韓國瑜指出，當全國正在防範武漢肺炎總動員，無法認同有人無視人命關天，還在推動罷韓。

無黨聯盟除肯定韓國瑜上任後，致力於路平清淤及農產品外銷的政績，也表示罷免案需耗費約新台幣2億元，若將這些經費用於建設及濟弱，市民將受益無窮。（編輯：洪學廣）1090309