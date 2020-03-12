疫情重創 台中市阿秋大肥鵝太平店歇業

阿秋餐飲集團執行董事張榮福（左）12日宣布，集團旗下的阿秋大肥鵝太平分店，不堪疫情爆發以來連連虧損，將營運到3月31日即歇業。中央社記者郝雪卿攝 109年3月12日

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市阿秋餐飲集團旗下阿秋大肥鵝太平店在疫情衝擊下，今天宣布歇業，14名員工除了1人願意調回總店服務外，其餘13人選擇離開，資方將依照勞基法規定進行資遣。

阿秋餐飲集團執行董事張榮福下午在好運來洲際宴展中心召開記者會說明，他表示，阿秋集團在台中市共有阿秋大肥鵝黎明旗艦店、阿秋大肥鵝太平店及好運來洲際宴展中心等餐廳，員工共160人，從武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情延燒以來，3家餐廳的尾牙、春酒及婚宴被取消2600桌，損失至少新台幣2600萬元。

張榮福指出，其中太平店進駐賀緹酒店，主要是服務飯店內旅客早餐，去年受陸客短少影響，早餐量從原來400多客驟降到現在個位數，每個月的管銷費用就要150萬元，在不堪虧損之下，與賀緹飯店提前解約，3月31日歇業，太平店的設備移轉賀緹。店內14名正職人員，除1人願意調回總店，其餘13人因距離問題，無法回來總店或分店服務，公司會依照勞基法規定予以資遣。

張榮福表示，原本公司預估2月營收可獲利1000萬元，沒想到發生疫情後，不僅未獲利，還虧損300萬元，如果疫情持續延燒到4、5月，公司的人事政策勢必還要調整，但不希望走到裁員的地步。

疫情期間，張榮福說，公司也推出因應政策，針對台中公私立醫院、診所的醫療人員及防疫、警消人員推出專屬優惠，只要憑工作識別證，訂購便當享7折優惠，原本訂價100元的雙主菜便當只要70元，推出後受到台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、澄清醫院、慈濟醫院的捧場，今天中午就售出485個便當，晚上也被訂購近200個便當。來店消費的客人，也招待「嗆辣雞翅」或「豆花」1份。（編輯：黃世雅）1090312