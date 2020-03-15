避免移工成為防疫缺口 彰縣籲工廠分艙分流

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）武漢肺炎疫情升溫，彰化縣來自東南工的移工近6萬人，彰化縣衛生局建議移工雇主為了防止群聚感染，可以比照醫院進行分艙分流，人與人之間距離保持1公尺以上，減少直接接觸。

中央流行疫情指揮中心今天公布，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診病例已有59例，亞洲和歐洲多個國家都被列為旅遊警示國家，入境台灣後需接受14天的居家檢疫。

彰化縣有不少中小企業雇用東南工移工，根據彰化縣政府勞工處的統計，來自東南工的移工人數約有5萬8000多人，為防止疫情擴散，彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體採訪時說，移工如果來自於印尼、菲律賓、泰國等國家，入台時應進行自我健康管理，雇主可以強制移工戴口罩，如果出現咳嗽等上呼吸道感染症狀，要馬上就醫。

葉彥伯指出，為了防止群聚感染，建議雇主可以比照醫院分艙分流的作法，人與人之間的距離要保持1公尺以上，工廠作業線也可以分流管理，以免有1人確診，整間工廠都要休息停工，宿舍各樓層動線也要作出區隔，避免直接接觸，上下班進出時嚴禁近距離接觸和互動。（編輯：黃世雅）1090315