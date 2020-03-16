防疫武漢肺炎 中市府禁止辦理大型活動

（中央社記者趙麗妍台中16日電）武漢肺炎疫情嚴重，台中市政府今天發布「中市府疫情防疫規範」，即日起市府及所屬機關禁止辦理室內500人、室外1000人以上活動，若需辦理則需訂定防疫應變計畫，經專簽通過。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中市衛生局長曾梓展表示，不建議市府及所屬機關辦理室內500人以上，室外1000人以上，如要辦理需訂定防疫計畫，經專簽審查通過。

室內活動場地需空氣流通或通風換氣良好，參加者全程配戴口罩，不設飲食攤位也禁止飲食，戶外活動人與人則應保持大於1公尺距離，工作人員也都要配戴口罩。

另外，活動現場需有專人管制出入、量測體溫，發燒人員禁止參加，慢性病人或孕婦建議避免參加活動，且參加需留基本資料並有固定座位，以利後續追蹤。

衛生局表示，近期國內陸續確診家庭或醫院群聚感染病例，已公告醫院陪探病及住宿行機構訪可管理措施，每名住院病人限1名陪病人員或1名訪客，機構住民同時段訪客1人為限，如未遵循，將依傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，另出入口應安排專人量體溫，訪客也要留下紀錄。（編輯：黃世雅）1090316