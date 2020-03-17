沙灘車飆山追鹿破壞水土生態 墾管處加強取締

墾丁國家公園內至今仍有業者違規出租沙灘車，墾管處在常見飆山路線路口處設下路障，業者就另闢山路營業，墾管處17日表示，3月至6月將啟動專案巡護山林，嚴加取締。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）墾丁國家公園禁止沙灘車活動，但仍有業者出租沙灘車帶遊客飆山，破壞水土保持，近幾年甚至有飆草原追逐梅花鹿的狀況。墾管處今天表示，將嚴格取締，違者罰新台幣3000元。

墾丁國家公園內業者出租沙灘車並帶遊客以沙灘車飆山或飆草原行之多年，由於沙灘車飆山或飆草破壞中央地表植被，使得表土裸露，雨季時土石被大量地表逕流水沖蝕入海，嚴重影響墾丁海域的生態環境，國家公園法禁止沙灘車的營業活動，違者罰3000元。

墾管處企畫經理課長張芳維表示，近幾年墾管處在沙灘車常行駛的山路路口設柵欄，但被業者破壞，挖壕溝業者就遶路行駛，業者還衍生出水蛙窟沙灘車夜探梅花鹿活動，不但破壞墾管處設置的木柵圍籬，也嚴重侵擾梅花鹿草原棲地完整性與生物作息，並造成棲地環境改變，壓縮鹿群及夜行動物生活空間。

張芳維表示，目前國家公園境內違法營業的沙灘車業者約有3家，沙灘車總共約有100輛，由於必須當場逮到違規營業才能告發，多年來業者仍常趁墾管處人力不足時營業。

墾管處表示，為了有效管制沙灘車飆山及飆草的不當遊憩活動，3月至6月間啟動專案巡護山林，如被發現沙灘車營業，業者和遊客各罰3000元，同時依毀損公務罪移送法辦。（編輯：黃世雅）1090317

墾丁國家公園禁止沙灘車活動，但仍有業者違規出租沙灘車，連墾管處設置用以防止沙灘車侵擾梅花鹿的木柵欄都遭破壞，墾管處表示，將嚴加取締開罰。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月17日