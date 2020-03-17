高工還沒畢業 台東3學生已錄取台電正職員工

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東私立公東高級工業職業學校電機科學生3名學生，日前通過台灣電力公司甄選，錄取正職員工。尚未畢業就進入國營事業，讓同學羨慕。

公東高工電機科主任黃榮光今天表示，電機科學生李易倫、許堯勛、徐健華3人日前經過台電學科考試、體能測試、面試等階段，順利通過108學年度技術類科獎學金甄選，並獲得新台幣2萬元獎學金。

3名同學高中尚未畢業就已錄取台電公司正職的基層員工，搶到國營事業鐵飯碗，讓其他同學相當羨慕。

黃榮光表示，以第1名成績通過台電徵選的新住民子女李易倫，父親在他國小2年級時過世，母親務農辛苦養家，因此他選擇能學習職業技術的公東高工就讀，並且希望畢業即就業，能盡快減輕媽媽的負擔，現在能順利通過徵選，終於不辜負媽媽的期盼及3年來的認真努力。

黃榮光說，3名同學均表示，在國中面臨升學選擇時，因為對電機專業有興趣，在得知選讀公東高工的電機科就有機會考取台電技術人員職缺後，聽從老師的建議，選擇在台東發展最好的公東高工電機科，並且從一年級起，將考取台電職缺當做目標，在課業上積極學習。終於在老師的指導及自我努力下通過考試，畢業後就能接受訓練，成為台電公司正職員工。

黃榮光表示，台電公司每年都會針對花東及離島招募基層技術人才，因為台電公司待遇優渥又能就近照顧家人，進修制度佳，報名人數年年增加。電機科畢業的學生每年幾乎包辦或獲得台東地區大部分的名額，要能夠取得資格在畢業前即進入台電，跟考上國立大學一樣難得。（編輯：黃世雅）1090317