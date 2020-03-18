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英國武漢肺炎疫情延燒 台灣學生拋售家當緊急返台
首頁 / 地方

雲林防疫措施再提升 要求長照機構提因應措施

最新更新：2020/03/18 17:30

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）武漢肺炎疫情升溫，雲林縣政府今天針對校園及社福機構祭出多項管制措施，並要求長照機構提相關計畫因應，雲林縣長張麗善請鄉親在疫情期間多多配合。

張麗善表示，校園群聚可能是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的一大管道，為使學生能在最安全的環境學習，雲林縣內中小學即日起至本學期結束前學校場館、校園場地全面暫停對外開放，同時上課期間校外人士非必要時請勿進入校園，以確保學童健康。

張麗善指示，長青食堂即日起原則上停止共餐模式，改以外帶餐盒提供；若有特殊情形，可改採在戶外空間，保持適當距離等方式讓長輩用餐。

另外社區照顧關懷據點及巷弄C站，鼓勵多改至戶外活動，增進長輩健康，相關室內課程需嚴守通風寬闊，避免擁擠空間，參與長輩請戴口罩，作好個人健康管理。

雲林縣府並要求長照、護理之家等照顧機構進行工作分區，住民分艙，人員分流的方式進行作業，避免交叉感染。同時請機構提出照顧人力備援計畫及住民後送安置照的因應規劃。

為避免社區交叉感染，所有住宿型照顧機構停止探親陪伴，一律改採視訊探視。

張麗善強調，為做好防疫，縣府以最嚴肅謹慎的態度，全力要求各相關單位做好整備、超前部署，請鄉親務必配合防疫，保護自己也保護他人。（編輯：卞金峰）1090318

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