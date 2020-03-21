侯友宜訪超商物流中心 業者：衛生紙需求明顯增

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市長侯友宜今天訪視統一超商的物流公司，業者表示，最近衛生紙、泡麵、水、罐頭的進貨量提高。尤其，衛生紙的訂單急速增加，民眾需求較明顯，供應量略為緊繃。

侯友宜今天訪視統一超商物流配送的捷盟行銷公司三峽物流中心，關心民生物資配送，並呼籲民眾穩定購買日常生活物資即可。

捷盟公司總經理洪昭賽表示，捷盟三峽物流中心負責供應大台北地區565家統一超商貨品，最近一星期出貨量與供應量都有上升。

他說，一旦當日特定商品門市訂貨總需求，超過物流中心總庫存時，物流公司會平均分配量，讓供應呈現穩定。總體而言，若出貨數量成長，公司也會增加進貨數量，保持一定的存量以利調節。

洪昭賽表示，最近衛生紙、泡麵、水、罐頭等特定物資的進貨量有提高，因衛生紙的供應訂單急速增加，民眾需求較明顯，供應量略為緊繃。

侯友宜表示，目前是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關鍵時刻，今天到物流配送中心關心物資配送，目前末端配送需求上升，部分物資略緊繃，但大抵仍在可控範圍內。

他說，民眾恐慌的心理可理解，不會呼籲民眾不購買，但提醒適量即可，以維持日常生活所需。

市府經濟發展局透過新聞稿表示，經發局與4大超商、量販店業者開會，討論物資供應狀況，也觀察民眾關心的物資供應狀況，呼籲民眾不要過度囤貨，避免物資供給失衡。（編輯：方沛清）1090321