疫情影響 高市獲通報19家486名員工減班休息

（中央社記者陳朝福高雄21日電）高市勞工局今天表示，受到武漢肺炎疫情影響，獲通報有19家包含旅遊業、旅宿業、製造業及批發零售業等486名所屬勞工，實施減班休息措施。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，高雄市勞工局陸續對通報實施減班休息措施的事業單位逐一訪視。至20日，高市因各種景氣因素通報且仍實施減班休息措施的事業單位，共有21家、所屬勞工506名；其中有19家的486名所屬勞工，是受到疫情影響。

高市勞工局表示，中央先後發布出入境多項管制措施，導致航空業經營受衝擊。為避免相關從業勞工工作權受損，勞工局陸續展開關懷措施，前往轄內國內航空公司高雄辦事處訪視。

勞工局派員前往華航、長榮航空公司高雄辦事處等訪視，訪視結果長榮營運確受影響，但均依法行事，無強迫留職停薪或強迫申請公司推出的「專案事假」等不利勞工權益情形。長榮承諾即便申請「專案事假」也不影響考績，也不會損及福利權益。

高市勞工局長王秋冬則表示，體諒航空業經營困難，因此主動前往表達關懷勞工之意，同時利用法律遵行的方式，協助業者自我檢視休假制度適法性。

王秋冬指出，目前長榮所提出休假辦法尚無違法之虞，也無員工提出申請，有告知長榮現行勞基法規範，避免做出強迫勞工排定特別休假或加班補休等違法行為。

至於無薪假規範部分，事業單位得依勞動部「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」，經勞資雙方合意實施減班休息措施，且減班休息期間，原約定按月計酬的全時勞工，每月給付之工資仍不得低於基本工資。

對於勞工受衛生主管機關通知需接受居家隔離、居家檢疫者，高市勞工局表示，勞工在隔離、檢疫期間，其任職的事業單位應給予「防疫隔離假」，不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解雇或為其他不利之處分。

高市勞工局進一步表示，家屬為照顧生活不能自理之受隔離者、檢疫者，也可以請「防疫隔離假」，接受居家隔離者或檢疫者或照顧者，每人按日發給新台幣1000元，以隔離14天計算，每人可領1萬4000元的防疫補償金。（編輯：黃世雅）1090321