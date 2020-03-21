加強防疫 基隆警戴透明面罩臨檢

武漢肺炎疫情持續延燒，基隆市警局第二分局20日晚間執行擴大臨檢勤務時，員警皆戴上口罩與透明面罩，降低飛沫直接噴濺風險，保護民眾和自身健康及安全。（基隆市警局提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月21日

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，基隆市警局第二分局不僅在門口架設紅外線體溫成像儀，昨晚臨檢時員警更配戴透明面罩，減少飛沫直接噴濺，保護民眾和自身安全。

警方今天表示，基隆市警察之友會第二辦事處日前捐贈第二警分局60個防疫用面罩供員警使用，警方昨天晚間執行擴大臨檢勤務時，除一律配戴口罩外也戴上防疫面罩，保護眼、鼻等部位，且於場所查證身分或攔停車輛後與駕駛人互動時，也保持一定距離，讓員警在最安全狀況下執勤。

另外，警方指出，勤前教育時並叮嚀執勤員警注意相關防疫措施，路檢酒測用的塑膠吹嘴不重複使用，酒精測定器使用前後也會消毒，以高標準維護員警與民眾健康。

基隆市警察局第二分局副分局長侯興龍表示，執法沒有防疫假，請民眾切勿存有僥倖心態，警方會在完備防疫措施下持續執法，貫徹「執法不空窗，防疫零空隙」目標。（編輯：張銘坤）1090321