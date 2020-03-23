運將乘客都安心 金門縣發放防疫酒精

金門縣政府觀光處長丁健剛（右3）23日表示，雖然目前金門武漢肺炎零確診，但務必要讓第一線接待遊客的計程車做好萬全準備，縣府準備酒精，協助每輛計程車業者把車子擦拭乾淨，特別是乘客經常觸碰的地方，都會徹底消毒。中央社記者黃慧敏攝 109年3月23日

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續升溫，金門縣政府徵用金門酒廠專案防疫酒精，第二波發放觀光交通產業今天展開，計程車行或個人到縣府觀光處領取。

縣府觀光處長丁健剛受訪表示，目前金門縣還是零確診，要讓第一線接待遊客的觀光產業，務必做到最全方位的防疫，做好萬全準備，待疫情過後第一時間迎接旅客。

丁健剛表示，計程車一直是觀光第一線交通工具，不管是從機場或碼頭，都是民眾和旅客最先遇到的交通載具，雖然小三通暫停，但還是要做好清潔維護，縣府準備酒精，幫助每輛計程車業者把車子擦拭乾淨，特別是乘客經常觸碰的地方，都能徹底消毒乾淨。

金門計程車同業公會、計程車合作社代表，以及個人計程車業者今天陸續前來領取。公會理事長李開陣表示，金門現有約500輛計程車，自疫情爆發以來，小三通關閉、觀光客不來，載客率少了7成，對運將而言是「寒冷的冬天」。雖然如此，生財工具的清潔工作還是不能少，大家會配合縣府做好防疫工作。

縣政府表示，繼免費配送每戶防疫用酒精後，接續採高規格防疫措施，從今天起發放防疫酒精給計程車業者，落實全面防疫，加強計程車的防疫、消毒，使民眾及旅客安心、放心搭乘計程車。

觀光處表示，針對第二波防疫酒精發送對象－觀光交通業，遊覽車業已在近日由16家業者領回，計程車合作社及車行部分，將由合作社及車行協助發送給所屬會員，非會員的個人計程車業者也可攜帶合法計程車登記證及行照等證件到觀光處（金城車站3樓）領取。（編輯：黃世雅）1090323