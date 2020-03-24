宜蘭親子館不開放 社區關懷據點活動暫停

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣24日電）武漢肺炎疫情延燒，宜蘭縣政府今天宣布，各社區照顧關懷據點除健康促進活動外，原則上將暫停集會活動，縣內托育資源中心（親子館）也將暫停開放。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙今天在縣務會議表示，社區照顧關懷據點受到長輩熱烈歡迎，但考量據點健康促進活動場域多為封閉室內空間，為降低近距離傳染風險，建議改為室外場地舉行，且長者之間距離需有1公尺以上的固定位置。

另外，為避免因健康促進活動暫停，讓長者可能有更多時間往外趴趴走，導致被傳染的風險提高，縣府表示，將調整縮短健康促進活動課程為1小時以內，讓長者維持活動習慣，至於原本集中共餐方式，也改以提供取餐、送餐等方式替代。

縣府同時指出，目前共設置托育資源中心（親子館）宜蘭站、蘇澳站、羅東站、宜蘭熊讚親子館、壯圍親子館等5處，近期受疫情影響，來館人數已明顯減少。考量親子館屬室內活動空間，為避免因人員群聚感染，將暫停親子館空間開放，但宜蘭站、蘇澳站、羅東站等3站仍將維持教具及玩具外借服務。（編輯：卞金峰）1090324