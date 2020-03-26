新北結合有線電視公益頻道 影片學習不中斷

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市府今天表示，因應疫情超前部署，市府教育局與13家地方有線電視業者合作，在公益頻道試播系列主題教學影片，讓學生在家也可看電視自學，確保學習不中斷。

市府教育局長張明文今天表示，4月起與有線電視業者合作，推出「停課不停學、學習送到家」線上學習方案，以提前因應疫情可能造成大規模停課時，運用公益頻道提供學生多元學習管道。

張明文說，將試播1個月，學習影片包括數學教學動畫影片，透過情境引入、概念理解（或程序執行、或解題思考）及重點整理3個部分，教導數學的學習。

另外，也有英語的英速魔法學院影片、國中數學科老師劉繼文教學影片、防疫學母語、外師雙語防疫教學、好品德故事等，讓學生在家輕鬆學習也能培養防疫知識。

教育局表示，已備妥3萬台行動載具及3300張4G門號卡，提供家中沒有網路設備的學生，可以借用作為線上補課。

至於教師方面，教育局考量高中未來可能面臨停課，特別請新北市高中課程發展中心，綜合整理講義、課堂評量與線上教學，預錄課程與教師備課相關數位資源，提供教學資源。

教育局說，未來萬一停課，老師們僅需麥克風、手寫板、課程PPT，就可輕鬆化身直播主線上教學，還能即時互動。線上教學雖不比實體授課，但在非常時期或作為自主學習的輔助教學，仍有相當成效。（編輯：張銘坤）1090326