嘉市衛生局：累計3例皆境外移入 謹慎轉移就醫

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）依據疾管署查詢系統顯示，嘉義市繼昨天出現首例武漢肺炎境外移入確診病例後，今天又新增2例確診病例。嘉義市衛生局指出，3人都是境外移入個案，都已謹慎轉移醫院治療。

嘉義市衛生局表示，依據衛福部疾病管制署傳染病統計資料查詢系統顯示，嘉市昨天出現首例確診病例。經追查個案是從歐洲返國的留學生，在機場被直接採檢，並搭防疫計程車回家，家人與個案都有做好隔離；收到確診通知後，便由專責救護車，送到醫院負壓隔離病房治療。

衛生局指出，嘉市今天新增2例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例是從歐洲返台的2名男性，累計3例確診病例都是在第1次採檢即呈陽性反應，立刻由專責救護車送醫，民眾不用恐慌。

嘉義市長黃敏惠今天也在臉書（Facebook）貼文，指由嘉義市消防局德安分隊擔任確診病患轉運的專責單位，德安分隊為運送病患任務，進行無數次演練，因超前布署、強化演練，這2天得以用最謹慎心態、最完整裝備，完成境外移入確診病患的轉移。

黃敏惠指出，防疫期間，醫護人員、消防人員、公衛人員及所有投入防疫工作的民眾都十分辛苦，大家一起用最嚴謹心態來防堵疫病，也希望民眾能夠配合防疫相關規定，大家共同努力防疫。（編輯：戴光育）1090327