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疫情影響 澎湖植樹活動從簡

最新更新：2020/03/27 14:45

（中央社澎湖縣27日電）澎湖「森活大樹聚 青青幸福島」植樹月活動，因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，今天僅在菜園生命園區小規模種植，增加0.7公頃的綠地，目前全島造林面積達1450公頃。

澎湖縣長賴峰偉今天率縣府主管與林務局屏東林管處長張偉顗等林務人員共同在菜園生命園區種植小葉南洋杉、恆春山枇杷、台灣石楠、紅淡比、光臘樹、櫸木等樹種，苗木合計4700株，增加0.7公頃綠地面積。

賴峰偉表示，植樹造林、綠美化是施政主軸之一，近期碰上疫情影響，植樹活動縮小規模，未來縣府會持續編織綠地，營造翠綠環境，打造澎湖海上花園，邁向宜居健康快樂城市。

林務局屏東林區管理處長張偉顗表示，屏東林管處造林工作隊自民國81年至109年止，協助澎湖植樹造林面積達1450公頃，未來除持續造林外，也會對既有造林地加強維護，擁有更好綠蔭效果，達到環境保護、生態保育與環境綠美化功效。

澎湖農漁局表示，縣府與林務局今年預計在烏崁、成功水庫、鐵線、興仁水庫、雙湖園區、白沙等地進行林相更新與新植造林，面積共計12.2公頃，植栽逾萬株苗木，林相以小葉南洋杉、欖仁、羅漢松、台灣欒樹、洋紫荊等樹種進行混植，豐富林相及生態環境。（編輯：張芷瑄）1090327

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