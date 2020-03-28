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防疫避免交叉感染 新北籲彩妝不提供試用

最新更新：2020/03/28 15:11
台北市長柯文哲（右）與新北市長侯友宜（左）28日在新北市板橋區為「惜食廚房」啟用揭幕，國際扶輪社3521地區志工每天將送300個愛心便當給雙北市第一線醫護人員。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年3月28日
台北市長柯文哲（右）與新北市長侯友宜（左）28日在新北市板橋區為「惜食廚房」啟用揭幕，國際扶輪社3521地區志工每天將送300個愛心便當給雙北市第一線醫護人員。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年3月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府今天表示，召集賣場、量販店、百貨公司等業者共同防疫，除建議超市與夜市避免裸裝食物，不提供試吃，也首度針對百貨公司與彩妝業，建議不提供保養品、化妝品試用。

新北市長侯友宜今天參加「惜食廚房」開幕後，接受聯訪表示，市府27日請賣場、商圈、夜市，人潮多的密閉空間業者，討論在營業場所如何區隔動線，並控管人潮。中央、地方、市民一起同心協力，才有辦法打贏防疫戰爭。

侯友宜今天上午主持武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒疾病）防疫會議時，指示市府經濟發展局盤點民眾群聚的高風險場所，並持續對KTV、網咖、釣蝦場、舞場加強稽查與關懷防疫。

經發局長何怡明接受中央社記者訪問表示，對百貨、賣場、商圈、夜市等業者已開過3次研擬防疫對策會議，並與商家建立異常應變及通報機制。

她表示，27日會議中，好市多大賣場說明，已提早營業時間以分散消費者人流。家樂福賣場則將電梯內劃設九宮格的搭乘站立位置，以及結帳時消費者站立的排隊區隔位置。全聯提供網路預購服務。

部分超市賣場，也提供一次性的手套，何怡明說，可避免挑選食物或蔬菜、水果時，交互感染的風險。市府也不建議提供試吃，不販售裸裝食物，夜市減少叫賣食物、自助餐要加裝罩子遮蓋食物。

何怡明表示，業者透過集思廣益與經驗交流想到，「既然不提供試吃，是否化妝品也不應該提供試用」。經過彼此討論達成共識，百貨與彩妝為了防疫，將不提供保養品或化妝品試用。

何怡明說，雖目前並未強制要求進入賣場一定要戴口罩，但稽查統計，9成店家於入口處都提供消毒品，約6成商家張貼防疫宣導及要求員工配戴口罩、為消費者測量體溫。

經發局表示，為避免增加接觸感染風險，將請店家管控入場人數、人流動線、限制包廂或密閉空間人數、規劃空位或區隔、在餐飲食品增加外罩保護，也建立異常應變通報機制。（編輯：張銘坤）1090328

新北市長侯友宜（右）28日主持武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒疾病）防疫會議時，指示經發局盤點民眾易群聚的高風險場所，並持續對KTV、網咖、釣蝦場、舞場等處加強稽查與關懷防疫。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年3月28日
新北市長侯友宜（右）28日主持武漢肺炎（COVID-19，2019新型冠狀病毒疾病）防疫會議時，指示經發局盤點民眾易群聚的高風險場所，並持續對KTV、網咖、釣蝦場、舞場等處加強稽查與關懷防疫。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年3月28日

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