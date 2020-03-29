台南市實名制洽公 擴及民治市政中心

（中央社記者楊思瑞台南29日電）武漢肺炎疫情延燒，台南市政府從25日起在永華市政中心施實民眾實名制洽公演練3天，因成效良好，今天宣布將繼續執行，並擴及民治市政中心各大樓。

台南市政府秘書處今天發布新聞稿指出，自25日起共3天的演練，不僅提升公務人員的防疫警覺性，也提醒民眾對自身健康管理的重視。台南市長黃偉哲在聽取相關單位的檢討報告後，特別指示實名登記、量測體溫、物流交換區等管制措施繼續實施，並擴及民治市政中心各大樓。

台南市政府秘書處指出，永華市政中心每天進出人數約3000至4000人；若以3500人計算，扣除1800名員工，每日進出的府外人員約1700人。在演練3天期間內，平均每天實名登記入府洽公者有1126人，平均每日減少574人進入。

秘書處指出，人數降低的主要原因包括禁止外送業者進入；線上申辦或電話諮詢增加；因管制造成不便，民眾不再入府訪友；民眾自行聯絡各局處人員到府外洽談等。

秘書處指出，民眾進入市府洽公時，務必攜帶身分證明文件。物流業者，外送餐飲業者，都統一在府外的物流交換區領取物品，禁止進入行政大樓。

台南市長黃偉哲指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，市府的防疫措施應該更加升級。這次特別要求秘書處等相關局處，利用現有空間重新整備，模擬更嚴格的管制措施。希望在確保公務運作，服務市民的原則下，做好風險管理。（編輯：方沛清）1090329