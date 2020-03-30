高市編列墊付款逾億元將送審 因應罷免投票需求

（中央社記者王淑芬高雄30日電）罷免高雄市長韓國瑜案已進入第2階段連署書查對作業，高雄市選委會今天指出，高市府已籌措經費將辦理預算墊付新台幣1億多元提送議會審查，因應辦理罷免投票的經費需求。

高雄市選委會正積極查對第2階段罷免連署書，依照公職人員選舉罷免法規定要在4月18日前完成，並送交中選會，再由中央選舉委員會宣布成案與否；一旦罷免成案後，依法要在兩個月內舉辦罷免投票。

高雄市選委會總幹事袁德明今天向中央社記者指出，高雄市政府已提出罷免預算墊付案費用逾新台幣1億元，將提交高雄市議會審查。

他表示，1億多元的罷免墊付款預算案，包括比照民國107年九合一選舉設置1823個投開票所，還需召募選務人員。

袁德明說，尤其面對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，相關量測體溫、防疫物資都要備齊，以免因為投票而成防疫破口。

他指出，原擬縮小投開票所設置規模，但考量人員分流的必要，仍以設立1823個投開票所為目標。通常一個投開票所需要10至12人協助選務，所以經費支出相對較多。

袁德明表示，高市府籌措罷免案經費也向中選會爭取支援，這筆墊付款項將提市議會審查。

有關罷免連署書查對部分，袁德明指出，市選會已寄出查詢單逾2000件，是依據中選會訂定「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」辦理，針對連署書有疑義部分進行查證。

袁德明強調，市選委會是依法行政、執行公正、政治中立機關，罷免業務秉持此一原則辦理。

公民團體3月9日送交第2階段罷免連署書40萬份，依照選罷法規定，罷免第2階段連署書要在40天內完成查核；中選會若公告成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，第3階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免票數，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。（編輯：戴光育）1090330