潘孟安推屏東漁產直上餐桌 防疫兼顧行銷

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊農漁產品市場，屏東縣長潘孟安今天在臉書推銷屏東的漁產品，力推宅配到府，料理可直上餐桌。（樂漁8提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）武漢肺炎疫情衝擊農漁產品市場，屏東縣長潘孟安今天在臉書推銷屏東的漁產品時指出，屏東漁產能貼心宅配直送到家，料理方便直上餐桌，防疫兼顧推銷。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊農漁畜牧產品市場，潘孟安今天在臉書（Facebook）推銷屏東農漁產品時表示，屏東新鮮漁產能宅配到府，「料理方便不讓你忙，吃屏東魚就是這麼簡單。」

潘孟安說，屏東是養殖漁業重鎮，有許多是型男美女漁2代，返鄉承接家業，有人還獲得百大養殖青年，大多以龍膽石斑、龍虎斑、午仔魚、赤鰭笛鯛、鱸魚、甲魚及海鱺等為主，都是品質最好的國產魚。

貼文中，潘孟安還公布屏東縣養殖漁業發展協會、林邊及枋寮漁會電話，呼籲愛吃魚的民眾可電洽這些單位宅配，或直接向有宅配服務的漁民洽買。

屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第8班以「樂漁8」品牌打出名號，班長陳啟宏受訪表示，武漢肺炎疫情延燒，需要活魚運搬的石斑魚由於運搬船去一趟中國、香港及澳門，船上人員就需要居家檢疫14天，因此銷量受到很大影響，在農委會協助、電商平台推銷下，疫情期間，宅配量增加約3成。

東港區漁會總幹事林漢丑指出，疫情期間，東港華僑市場假日買生鮮漁貨還是有人潮，只是停留在市場內的時間變短暫，大多買了就離開，留下來飲食的人變少。黑鮪魚季即將來臨，民眾如果需要宅配，可上華僑市場網站，市場內攤商都有宅配服務。（編輯：戴光育）1090330