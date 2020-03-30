武漢肺炎防範滴水不漏 高市啟動防疫巴士

（中央社記者王淑芬高雄30日電）武漢肺炎確診病例持續增加，因應大量返國需要居家檢疫民眾的需求，高雄市要啟動「防疫巴士」，接送需要檢疫者到友善旅館等定點服務，如果人數少則協助搭乘防疫計程車。

市長韓國瑜今天出席因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第14次應變指揮中心會議，會中針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的防疫宣布高雄市即日起至5月3日，暫停高中職以下校園對外開放；4月6日起到高市府本部洽公採實名制登記，以防疫情爆發可以溯源，另外衛生局也宣布要結合交通局成立「防疫巴士」。

衛生局長林立人指出，衛生局因應居家檢疫及居家隔離等服務，也因應境外移入病例的增加，預計自4月6日起擴大及強化關懷服務範疇；另外對於從桃園機場入境的高雄市民搭乘大型防疫巴士返回高雄後，也將啟動對接的「防疫巴士」，將民眾載送到媒合的友善旅館或以防疫計程車接送等。

市府交通局長鄭永祥告訴中央社記者，交通局已和客運公司簽約，可以視需要啟動「防疫巴士」，提供從桃機返高雄需要到友善旅館較大量的接送服務。

有關蘋果日報報導，一名家住高雄自柬埔寨返國的女性於27日搭乘防疫巴士自桃機回到高雄，卻在返高雄下車後沒有對接的防疫計程車或防疫巴士，讓當事人在沒有家屬接送的情形下，恐成防疫破口。

市府衛生局疾病管制處長何惠彬表示，可能會有部分個案於桃機填寫到高雄是有家人接送的，但返回高雄後卻出現無人接送等情形；基於各種狀況，市府不能坐視不管，高雄市將啟動「防疫巴士」，載送數量較多有居家檢疫需求的民眾到定點的服務。

疫情衝擊景氣，市府經發局今天提出「暖心相守寄未來運動」，鼓勵商家提出多元組合方案，預購商品自用或贈送親友，並以接棒的方式讓暖心傳遞下去，經發局等也宣導紓困貸款利息補貼方案等。（編輯：黃世雅）1090330