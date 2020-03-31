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新北復康巴士預約訂車APP 4月1日啟用

最新更新：2020/03/31 16:29

（中央社記者葉臻新北31日電）新北市復康巴士預約訂車APP將在4月1日啟用，民眾可在預約接送時間前15分鐘，使用APP查詢車輛所在位置及預計車輛到達時間，讓復康巴士服務再升級。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，新北市復康巴士數量居全國之冠，提供預約訂車APP可即時查詢車輛所在位置及預計車輛到達時間，為全國首創。

鍾鳴時表示，新北身心障礙者約有16萬人，復康巴士主要提供身心障礙者預約搭乘就醫、就學、就業的服務；在歷經汰換後，新北市復康巴士營運車輛共有455輛，大都是善心人士所捐贈，且持續增加中，數量是全國最多。

新北市政府交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市復康巴士每輛每月平均服務275人次，交通局建置復康巴士預約訂車APP將自4月1日啟用，方便民眾利用APP預約叫車，讓復康巴士服務再升級。

林詩欽指出，新北市復康巴士預約訂車APP的操作介面，除與電腦訂車界面相似，讓訂車民眾能快速上手之外，民眾還可在預約接送時間前15分鐘，使用APP查詢車輛所在位置及預計車輛到達時間，以方便安排出門等車。（編輯：方沛清）1090331

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