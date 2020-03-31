鼓勵醫療人員 昌益文教基金會捐150萬防疫基金

（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）武漢肺炎疫情嚴峻，昌益文教基金會加入防疫行列，為鼓勵第一線醫療人員，今天捐贈新竹馬偕醫院新台幣150萬元防疫基金，也提升醫療防疫能量。

昌益文教基金會今天捐贈150萬元，幫助新竹馬偕醫院添購防疫檢驗設備，董事長楊玉全表示，盼能協助提升第一線醫療人員防疫能量，也為守護民眾健康，盡一分心力。

新竹馬偕醫院院長蘇聰賢說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，馬偕醫院持續投入人力、物力，以提升防疫等級，守護民眾安全與健康。這次，很感謝昌益文教基金會的捐贈，而台灣的防疫工作是全民運動，對防疫的投入，也將是成功防疫的關鍵。

新竹市衛生局長王宗曦表示，感謝昌益文教基金會的捐贈，讓醫療人員在對抗疫情上，能擴充醫療裝備，也感謝新竹馬偕醫院與醫護人員的努力，盼能儘早度過艱困疫期。（編輯：方沛清）1090331