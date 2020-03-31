盧秀燕臉書發文役男偷帶AB機可私訊 市府道歉

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市長盧秀燕今天在臉書發文，在防疫期間會面取消，但仍送炸雞給役男，文中卻提及「若怕長官知道偷帶AB機也可以私訊」引發爭議，台中市政府立刻撤文，隨後表示歉意。

台中市政府表示，感謝外界提醒，臉書小編已修正貼文，對於先前發言不當表示歉意。

盧秀燕臉書發文指出，許多役男私訊她的臉書問何時去軍中探視，今年逢疫情影響，許多大型活動包括役男探視都取消，人不到炸雞一定要到。文中還不忘提醒勤洗手，有發燒、咳嗽等症狀，一定要趕快通報。文末卻註明「若怕長官知道偷帶AB機也可以私訊」，引發爭議。

民進黨籍市議員賴佳微表示，偷帶AB機屬於軍中大忌，完全不懂開此玩笑的用意為何，難道是鼓勵役男違紀偷帶AB機。

民進黨籍江肇國表示，所謂偷帶AB機，就是交出一隻手機去安裝國軍的防拍照防定位軟體並交由長官保管後，自己額外再私自藏一支手機在身上隨時使用，但這已經是牽涉到洩密以及國防安全的行為。

江肇國指出，可以理解盧秀燕想用貼近年輕人的用語來拉近與青年朋友的距離，但拿可能影響到國家機密的嚴重行為來開玩笑，他質疑，是不是有點搞不清楚狀況。

賴佳微舉例曾接獲役男反映，有軍中同袍偷帶AB機，害整個連隊都受到懲罰。對大部分役男來說，看到他人偷帶AB機這種重大違紀的事情真的笑不出來。

賴佳微、江肇國指出，防疫期間關心國軍實屬好意，但此言行莫非是鼓勵國軍犯罪，這些行為都有牽涉到國家機密可能外洩的風險，質疑市府是螺絲鬆了，還是作秀做過頭了。（編輯：黃世雅）1090331