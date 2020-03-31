柯文哲LINE官方帳號 經費不足4/1起暫關閉

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市長柯文哲的LINE官方帳號去年5月1日重啟，明天起將因經費不足而關閉。台北市副發言人戴于文今天說，帳號費用為柯文哲個人出資，截至目前為止，共支出約百萬元。

柯文哲個人的LINE官方帳號在2018年6月啟用，當時一上線，短短幾天就吸引逾5萬人加好友，柯文哲也利用LINE帳號宣傳市政，直到九合一選舉落幕、在12月停用，直到去年5月1日重啟，外界當時解讀是為選總統做準備。

柯文哲在LINE官方帳號重啟時曾表示，帳號一個月的營運費用約7萬多元，當時他向太太陳佩琪討50萬元，並把錢拿給時任市府顧問、現任民眾黨立委蔡壁如處理。

柯文哲的LINE官方帳號在今晚8時30分張貼最後一則訊息，先向所有成為LINE@好友的所有人道謝，隨後表示表示因經費的關係，要暫時說再見，不過，這不是結束，而是面對挑戰的開始，未來勢必會遇到更大的困難與挑戰。

訊息指出，只要堅持做對的事，善意不會孤獨，善良會有人助，未來仍然會繼續在Facebook、Instagram、YouTube等平台持續努力，讓大家看見台北的進步與團隊認真的每一天。

戴于文晚間告訴中央社記者，柯文哲的LINE官方帳號經費都是柯文哲個人出資，截至目前為止，共支出約百萬元。而粉絲數近40萬人。（編輯：黃世雅）1090331