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兒童節禮物助防疫 金門學童獲贈口罩套

最新更新：2020/04/01 11:54

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）除了餐具和文具組，金門縣古寧國小學童今年兒童節禮物還多了2個口罩套。校長黃芸芸感謝社區的愛心，讓學生在疫情期間可以得到好的防護；學生也說，這是實用的兒童節禮物。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）持續在全球肆虐，金門縣金寧鄉古寧頭社區發展協會考量到兒童的需求，決定以口罩套做為兒童節禮物。協會理事長李金鎗說，志工媽媽昨晚趕工近午夜，終於完成300個口罩套，今天送到古寧國小。

看到由金門傳統育嬰包巾「花帔布」作成的口罩套，校長黃芸芸告訴學生，花帔傳說可以驅凶避邪，有著長輩關愛兒孫的用意，感謝社區協會致贈這麼別具意義的口罩套，提供學童在疫期更好的防護，讓孩子平安成長。

黃芸芸和縣議員李養生、金寧鄉鄉民代表李琳瑯分贈學童口罩套，孩子們井然有序排隊領取。5年級李庭穎說，現在口罩很難買，口罩套很實用，而且1人2個，可以替換使用，同學都很開心。

古寧國小今天提前慶祝兒童節，口罩套之外，家長會和鄉公所分贈送餐袋和餐具組、T恤和餐盒，幼兒園小朋友則是獲贈文具組。校方舉辦慶祝活動，黃芸芸說，其中在闖關遊戲中融入防疫常識，寓教於樂，讓小朋友在玩樂中，進一步了解如何防疫。

此外，古寧頭已故鄉親李忠興的妻子戰地政務時期因誤觸雷區身亡，李忠興生前捐出補償金新台幣50萬元作為古寧國小勵學基金，今天由李忠興的兒子李增遨頒贈14名學生，鼓勵向學。（編輯：謝雅竹）1090401

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