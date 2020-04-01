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首頁 / 地方

蘇澳龍舟賽60年首度停辦 祭港依循傳統舉行

最新更新：2020/04/01 14:14

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣1日電）受到武漢肺炎疫情影響，宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲今天在南天宮宣布停辦已有60年的海上龍舟活動，但龍舟下水祭港仍維持傳統，端午節當天祭港儀式將由南天宮負責主祭。

李明哲表示，蘇澳龍舟賽是國內少數於漁港舉辦的龍舟活動，更是全縣唯一的海上龍舟競渡，有別其他鄉鎮與紀念屈原民間習俗有關，蘇澳的海上龍舟賽更重要在祈求漁船海上作業風調雨順，漁民出海平安順利、漁獲豐收滿載，因此每年端午節由南方澳三大宮廟（進安宮、南天宮、昭安宮）輪流主祭祭港，深具地方特色。

李明哲說，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為避免選手及觀賽民眾群聚造成高傳染風險，3月16日邀請地方代表、里長、宮廟、漁會等團體參與討論，會中一致達成共識，以防疫優先，停辦今年的龍舟賽事。

李明哲表示，雖龍舟賽事停辦，但龍舟下水祭港仍維持傳統，端午節當天將由南天宮負責主祭祭港儀式，於漁港前設壇誦經，他與地方人士登上2艘龍舟，擂鼓擊鑼操槳，依循傳統科儀，龍舟繞行第一漁港（南天宮前）、第二漁港（昭安宮前）、第三漁港（進安宮前）灑淨祈福，祈求漁民出海作業平安豐收。（編輯：方沛清）1090401

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