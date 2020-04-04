國家警報勿遊墾丁 徐國勇南下勉防疫人員

（中央記者陳朝福屏東縣4日電）清明連假墾丁人潮擁擠，中央流行疫情指揮中心今天首度發出國家級警報，強調墾丁附近景點人潮擁擠請勿前往；內政部長徐國勇下午也將南下慰勉第一線執勤人員辛勞。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情險峻，清明連假國內各大景點卻湧現旅遊人潮。中央流行疫情指揮中心上午11時40分透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，呼籲墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。

疫情指揮中心並針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離；若無法保持社交距離，應配戴口罩，保護自己及他人。

連假這兩天屏南地區白天陽光普照、風和日麗，入夜後氣溫稍降，墾丁湧入大量觀光人潮，海巡人員在各沙灘景點宣傳戴口罩、保持社交距離；針對墾丁大街上人潮密集，有人根本沒戴口罩，恆春警方也連續兩晚出動巡邏車，透過大聲公宣傳戴口罩保持社交距離。

除了夜晚的墾丁大街，另外警政署保七總隊第八大隊針對白天人潮聚集的小灣，小巴里島、船帆石、砂島、貓鼻頭、龍磐公園、鵝鑾鼻、九棚鼻頭草原等景點，都有員警手持「建議戴口罩、逛街保距離」宣導看板。

對於清明連假墾丁人潮，據了解，內政部長徐國勇關心第一線人員防疫人員安全，下午將特別前往墾丁，視察當地防疫情況，慰勉墾丁國家公園管理處及保七總隊同仁執勤的辛勞。（編輯：孫承武）1090404