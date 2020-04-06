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發燒拉肚子採檢陰性 台東2消防員自主管理

最新更新：2020/04/06 11:39

（中央社記者盧太城台東縣6日電）目前花、東是全台仍沒有武漢肺炎確診案例的「淨土」。台東縣消防局2名消防員出現發燒拉肚子現象引起虛驚，所幸採檢為陰性，2人無旅遊史、接觸史，目前在家自主管理14天。

4月3日清明連續假期間，台東縣消防局某分隊拉起封鎖線，引起附近居民議論，詢問發生何事，還有人以為消防人員連續假期休假。

台東縣消防局秘書林建誠今天表示，2名消防分隊消防員3日出現發燒、拉肚子症狀。分隊不敢大意，讓2人立即到醫院就診，並就武漢肺炎採檢，同時將分隊拉起封鎖線展開全面消毒。

4日檢驗結果出爐為陰性，2名消防員已無發燒和拉肚子情形。由於2人沒有旅遊史、接觸史，因此分隊解除封鎖並恢復正常勤務。目前2人在家自主管理14天。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情險峻，目前花蓮、台東是全台迄今仍沒有確診案例的「淨土」，但清明連假民眾紛紛出遊造成知名景點人潮爆滿，又引來防疫破口憂慮。疫情指揮中心上午在記者會宣布，清明連假出遊者眾，可能增加群聚感染風險，盼民眾自主健康管理14天。（編輯：孫承武）1090406

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