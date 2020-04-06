花蓮東大門夜市加強消毒 盼守住零確診

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）連假過後，花蓮全縣13鄉鎮清潔隊同步展開各交通場站、風景區消毒工作，尤其針對被列入國家級警報區的花蓮市東大門夜市，噴灑稀釋漂白水消毒，務求守住花蓮零確診的紀錄。

花蓮縣環保局副局長饒瑞玲身兼花蓮防疫消毒大隊大隊長，今天上午會同花蓮市清潔隊前往花蓮市東大門夜市，展開清毒防疫工作。

饒瑞玲表示，消毒工作全縣13鄉鎮市同步，除了針對各交通場站、風景區、納骨塔、公墓區等人潮聚集處進行消毒。東大門夜市、觀光客排隊名店、花蓮市金三角商圈更是焦點區域。

饒慶玲說，發現許多地方都有亂丟口罩現象，造成環境污染問題，環保局在防疫期間在全縣39處設置口罩專用垃圾桶；不過口罩也可當作一般垃圾丟棄，請民眾務必包好，盡量用酒精噴灑消毒後再丟棄。

花蓮市清潔隊長吳慶展說，今天出動2台消毒車、共9名清潔隊員，上午先針對東大門夜市，下午到花蓮車站，包含計程車停等區、客運總站等處消毒，預計晚間針對市區金三角人行道噴灑消毒水，務必在1天內完成人潮聚集區域的清潔作業。

吳慶展表示，消毒水主要為「次氯酸鈉」，也就是俗稱的漂白水，稀釋後能針對環境進行消毒、滅菌，對人體不會造成傷害。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔受訪說，人多聚集處，鼓勵民眾戴口罩；待熱顯像儀到貨後，會放在東大門夜市6個出入口，於每天下午5時到9時30分安排專人協助量測民眾體溫。

另外，花蓮縣府教育處今也透過校長布達，請各校全力防疫，進行校園消毒、落實量測體溫及手部清潔，若有學生疑似發燒就請其回家，鼓勵師生上課戴口罩。（編輯：黃世雅）1090406