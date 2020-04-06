更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球大封鎖 蘇格蘭作家15年前小說神預言
國際

武漢肺炎全球大封鎖 蘇格蘭作家15年前小說神預言

影片／英國女王發表演說打氣：防疫將會成功
國際

影片／英國女王發表演說打氣：防疫將會成功

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利
生活

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑
國際

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
誤以為居家檢疫時間已過 桃園男子去台南將受罰
首頁 / 地方

花蓮東大門夜市加強消毒 盼守住零確診

最新更新：2020/04/06 13:16
清明連假過後，花蓮市清潔隊6日出動2台消毒車、共9名清潔隊員，上午先針對東大門夜市展開清毒防疫工作，下午則會到花蓮車站等地進行消毒。中央社記者李先鳳攝　109年4月6日
清明連假過後，花蓮市清潔隊6日出動2台消毒車、共9名清潔隊員，上午先針對東大門夜市展開清毒防疫工作，下午則會到花蓮車站等地進行消毒。中央社記者李先鳳攝　109年4月6日

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）連假過後，花蓮全縣13鄉鎮清潔隊同步展開各交通場站、風景區消毒工作，尤其針對被列入國家級警報區的花蓮市東大門夜市，噴灑稀釋漂白水消毒，務求守住花蓮零確診的紀錄。

花蓮縣環保局副局長饒瑞玲身兼花蓮防疫消毒大隊大隊長，今天上午會同花蓮市清潔隊前往花蓮市東大門夜市，展開清毒防疫工作。

饒瑞玲表示，消毒工作全縣13鄉鎮市同步，除了針對各交通場站、風景區、納骨塔、公墓區等人潮聚集處進行消毒。東大門夜市、觀光客排隊名店、花蓮市金三角商圈更是焦點區域。

饒慶玲說，發現許多地方都有亂丟口罩現象，造成環境污染問題，環保局在防疫期間在全縣39處設置口罩專用垃圾桶；不過口罩也可當作一般垃圾丟棄，請民眾務必包好，盡量用酒精噴灑消毒後再丟棄。

花蓮市清潔隊長吳慶展說，今天出動2台消毒車、共9名清潔隊員，上午先針對東大門夜市，下午到花蓮車站，包含計程車停等區、客運總站等處消毒，預計晚間針對市區金三角人行道噴灑消毒水，務必在1天內完成人潮聚集區域的清潔作業。

吳慶展表示，消毒水主要為「次氯酸鈉」，也就是俗稱的漂白水，稀釋後能針對環境進行消毒、滅菌，對人體不會造成傷害。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔受訪說，人多聚集處，鼓勵民眾戴口罩；待熱顯像儀到貨後，會放在東大門夜市6個出入口，於每天下午5時到9時30分安排專人協助量測民眾體溫。

另外，花蓮縣府教育處今也透過校長布達，請各校全力防疫，進行校園消毒、落實量測體溫及手部清潔，若有學生疑似發燒就請其回家，鼓勵師生上課戴口罩。（編輯：黃世雅）1090406

清明連假過後，花蓮縣13鄉鎮清潔隊6日同步展開各交通場站、風景區消毒工作；在被列入國家級警報區的花蓮市東大門夜市，噴灑稀釋漂白水消毒。中央社記者李先鳳攝　109年4月6日
清明連假過後，花蓮縣13鄉鎮清潔隊6日同步展開各交通場站、風景區消毒工作；在被列入國家級警報區的花蓮市東大門夜市，噴灑稀釋漂白水消毒。中央社記者李先鳳攝　109年4月6日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報