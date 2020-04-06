清明連假去過11景點 南高市府員工要通報

（中央社記者程啟峰高雄6日電）清明連假國內11處景點人潮眾多，唯恐武漢肺炎疫情成防疫漏洞。高市府今天通令所屬員工，去過這11處者須自主健康管理14天，並造冊列管，有虛偽不實或造假，查證屬實將予懲戒。

台南市長黃偉哲則表示，不以中央公布的11個景點為限，希望所屬公務員只要在連假期間去過人潮比較擁擠場所，就要主動申報，並進行自主健康管理。自主健康管理的強度並不高，不會限制行動，只希望他們自己注意，盡量不要到處跑而已。

黃偉哲說，如果公務員沒有主動申報，而在事後被查出，市府會有一些行政處分。希望公務員要有紀律，不要變成防疫豬隊友或全民公敵。

另外，屏東縣政府發言人黃建嘉表示，會遵照中央流行疫情指揮中心對防疫相關指示，但沒有對縣府員工特別下指令，也不會列冊管理。縣府衛生局表示，局內科室員工連假期間有到人潮多的地方，或下墾丁進行宣導，都有交代自主健康管理。

高雄市政府衛生局上午透過市府人事處通令各局處轉知所屬員工，清明連假期間如有前往墾丁等11處景點，自行陳報單位主管、造冊列管，並由員工落實自主回報，如有虛偽不實或造假，經查證屬實將予懲戒。

衛生局並要求被列管人員即日起落實自主健康管理14天，每天自量體溫2次、戴口罩出門、非必要不外出、禁止前往人潮擁擠公共場所，有發燒、上呼吸道症狀、嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀禁止上班，並速通報衛生局及就醫、落實人與人距離保持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情險峻，清明連假期間，包括屏東墾丁在內的雲嘉南高等南部地區11個旅遊景點有大量出遊人潮。為防群聚感染，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天要求，曾出入人潮擁擠場所民眾自主健康管理14天、戴口罩，儘量在家上班。（編輯：孫承武）1090406