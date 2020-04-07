兼顧防疫旅遊 台南景點擬流量控管

（中央社記者張榮祥台南7日電）武漢肺炎疫情嚴峻，但台南各大景點在228連假及清明連假湧入大批人潮，市府已開始研擬實施流量控管，預定4月中下旬示範，最快在5月1日勞動節連假實施。

台南市政府觀光旅遊局統計，228連假台南住宿率超過9成，清明連假首日也有8成，但因不少景點被遊客擠爆的消息見諸媒體後，引起民眾自覺，許多飯店和民宿掀起退房潮。

在兼顧防疫及避免觀光旅遊業受到嚴重衝擊，觀旅局將以新化區虎頭埤風景區及北門區雙春濱海遊憩區作為示範區，預定4月中旬進行智慧偵測系統流量控管及警示，若是成效不錯，再擴及老街、古蹟及其他景點。

觀旅局人員今天告訴中央社記者，若智慧偵測系統流量控管示範成功，最快在5月1日勞動節連假實施，實施地點將會事先公布。

觀旅局也發布新聞稿指出，台南各大景點已實施入園管理實名制，市府希望旅客在安全環境下觀光。台南旅遊服務中心除額溫量測外，也落實戴口罩、雙手消毒後才進入。

不過，旅服中心室內空間有限，遊客隨意走動可能難以有效維持社交距離，旅服中心已在服務櫃檯前劃設1.5公尺停止線；若旅遊諮詢時間逾15分鐘，服務人員會辦理實名制作業，以確保全體旅客安全。

未戴口罩遊客雖無法進入旅服中心，也可在旅服中心外、保持社交距離的前提下，由旅服人員提供協助。（編輯：黃世雅）1090407