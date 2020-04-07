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清明連假後 屏東774處民生熱點完成消毒

最新更新：2020/04/07 16:26
屏東縣長潘孟安7日表示，為做好全縣防疫，3月26日與33鄉鎮市公所同步組成防疫消毒大隊，截至4月7日止，連假前後已針對人潮聚集民生熱點及交通場地等消毒774處。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月7日
屏東縣長潘孟安7日表示，為做好全縣防疫，3月26日與33鄉鎮市公所同步組成防疫消毒大隊，截至4月7日止，連假前後已針對人潮聚集民生熱點及交通場地等消毒774處。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年4月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）清明連假人潮湧出，許多景點及熱門小吃擠滿人潮，屏東縣政府今天表示，除了完成墾丁熱門景點消毒外，今天也完成小琉球的消毒，目前已完成全縣774處民生熱點等消毒。

縣長潘孟安表示，為做好全縣防疫，3月26日與33鄉鎮市公所同步組成防疫消毒大隊，已啟動消毒作業，截至4月7日止連假前後，屏東縣防疫消毒大隊已針對人潮聚集民生熱點及交通場地等場域消毒774處。

環保局表示，清明連假一結束，屏東縣防疫消毒大隊除完成墾丁大街及墾丁熱門景點全面消毒外，今天上午針對琉球鄉進行全面消毒，範圍涵蓋公民營交通船碼頭、琉球環島公路、美人洞、山豬溝、烏鬼洞及白沙觀光港等觀光熱點。

環保局再次呼籲，民眾應保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，並請戴上口罩，使用過口罩應丟入垃圾桶，違者依廢棄物清理法暨裁罰準則，於防疫期間（至110年6月30日止）查獲違規行為者，第1次裁罰新台幣3600元、第2次處最重罰6000元。（編輯：黃世雅）1090407

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