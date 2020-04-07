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宜蘭市搖搖鹿迎賓亮相 宣導防疫也戴上口罩

最新更新：2020/04/07 21:21
宜蘭市公所7日起在中山公園推出由藝術家何文彬團隊打造的一對「搖搖鹿」巨型裝置藝術，以台灣原生種梅花鹿為抽象創作主題，且配合宣導政府防疫政策，「搖搖鹿」也戴上口罩，十分可愛。（宜蘭市公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　109年4月7日
宜蘭市公所7日起在中山公園推出由藝術家何文彬團隊打造的一對「搖搖鹿」巨型裝置藝術，以台灣原生種梅花鹿為抽象創作主題，且配合宣導政府防疫政策，「搖搖鹿」也戴上口罩，十分可愛。（宜蘭市公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　109年4月7日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭市公所今天起在中山公園推出一對高約3公尺的「搖搖鹿」裝置藝術，配合政府防疫政策宣導，「搖搖鹿」也戴上口罩，模樣討喜又可愛。

中山公園位於宜蘭市中心，距離宜蘭火車站約500公尺，附近有小學、市公所等政府機構，還有南館市場及新月廣場，可謂鬧中取靜的一角。市公所繼去年向宜蘭木匠師傅何文彬團隊，租借巨型「搖搖洛克馬」裝置藝術於當地展示後，今天起在當地換上同樣由何文彬團隊打造的一對「搖搖鹿」裝置藝術。

宜蘭市公所表示，以台灣原生種梅花鹿為抽象創作主題的「搖搖鹿」高3公尺、長2.78公尺、寬1.03公尺，都是何文彬團隊以實木打造，採用榫卯結構製成，呈現台灣傳統文化技藝之美。設計理念是「鹿得草而鳴其群」，鹿找到食物會與同伴共享，代表鹿心胸寬大，性格溫順、善於奔馳，姿態優美且具有靈性，也象徵吉祥、美麗。

何文彬團隊在展覽初期，也特別為「搖搖鹿」戴上口罩，希望在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，提醒前往拍照的遊客也要戴口罩，保護自己，也保護別人。

宜蘭市長江聰淵受訪時說，隨著中山公園舊護城河的完工等計畫推動，中山公園已成為市民及各地遊客喜愛的觀光、休憩及打卡景點場所。這次「搖搖鹿」的展出更襯托木匠工藝一直是人們日常生活中不可或缺的一部分，也希望藉由展出，讓外界都能感受到宜蘭是「雙鹿迎賓，見鹿心喜」的熱情。（編輯：方沛清）1090407

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