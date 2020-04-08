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綠線站名數字編碼 中捷：參考國際城市主流做法

最新更新：2020/04/08 18:56
台中捷運即將在年底通車，有民眾發現捷運綠線站名編號開頭自G改為「1」直呼好難記，台中市捷運公司表示，路線編碼是參考國際城市主流做法，採數字編碼也可修正原本綠線以G編碼排序不連貫的情形。（台中捷運公司提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年4月8日
台中捷運即將在年底通車，有民眾發現捷運綠線站名編號開頭自G改為「1」直呼好難記，台中市捷運公司表示，路線編碼是參考國際城市主流做法，採數字編碼也可修正原本綠線以G編碼排序不連貫的情形。（台中捷運公司提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年4月8日

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中捷運綠線站名編號開頭由G改為數字「1」，民眾反應站名記不住，民進黨籍市議員陳世凱接獲陳情，盼中捷不要重蹈台北捷運的覆轍，台中捷運公司說，是參考國際城市主流做法。

台中捷運即將在年底通車，有民眾發現捷運綠線站名編號開頭自G改為「1」直呼好難記，陳世凱今天表示，商標行銷上有「識別性」的概念，識別性強的符號，要能讓人一望即知，才有利於民眾認識。G即Green，B即Blue，G01就是綠線第一站，很好理解。

他說，台北捷運曾有類似爭議，透過民意調查，最後編碼英文加數字取得最多民眾支持。編碼如何使用固然沒有一個明確的標準，正因如此才更應該參考民眾的想法。

台中市捷運公司表示，目前世界各國捷運地鐵系統，主要有三種編碼方式，包括採路線顏色、路線號碼、路線名英文縮寫。國際地鐵聯盟CoMET會員捷運地鐵城市共19個，採路線數字編碼為主流，台中捷運車站路線編碼即是參考國際城市主流做法。採路線數字編碼也可修正原本綠線以G編碼排序不連貫的情形。（編輯：卞金峰）1090408

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